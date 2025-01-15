北森控股收購內地企業培訓軟件公司

目標公司主要在內地從事企業培訓軟件的研發及銷售，以及以「酷學院」品牌通過軟件提供培訓課程及營運服務。集團將於收購事項完成後繼續以「酷學院」品牌經營目標公司之日常業務，而其管理團隊已承諾繼續支持目標公司之業務。公司擬於收購事項完成後進行一系列重組，完成後，公司成立的新外商獨資企業應通過新合約安排對目標公司(並獲得其經濟利益)取得有效控制。

同日，公司與換股賣方亦訂立BVI股份認購協議及境外股份購買協議。換股賣方將首先以總代價1.276億元，相當於換股賣方根據境內股權轉讓協議收取之淨現金代價的100%認購BVI公司99%股本(按攤薄基準)(除頭頭是道外，其代價僅相等於其收取之淨現金代價的30%)，繼而公司將發行3476.16萬股代價股份向換股賣方購買BVI公司99%股本。代價股份相當於擴大後股本4.7%，將於換股完成後被禁售6個月。平均代價股份價格每股4.07港元，較股份昨日於聯交所收市價每股4.58港元折讓約11.1%。緊隨換股完成後，BVI公司將由公司擁有100%權益。

公司將向聯交所申請批准代價股份的上市及買賣。換股完成後，收購事項項下之現金代價將等同於5241.61萬元(假設淨現金代價不作調整)及代價股份。