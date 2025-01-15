上海預計去年生產總值增長5%左右

內媒報道，上海市第十六屆人民代表大會第三次會議周三(15日)開幕，上海市市長龔正作《政府工作報告》。

龔正表示，一年來，上海全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進。經濟運行回升向好。預計全市生產總值增長5%左右，城市經濟規模進入了5萬億元人民幣(下同)以上的新階段。地方一般公共預算收入達到8374.2億元、增長0.7%，居民消費價格與上年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右。

新動能培育壯大。全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.4%左右，每萬人口高價值發明專利擁有量提高到57.9件。集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模達到1.8萬億元。

改革開放紅利持續釋放。外貿進出口總額達到4.27萬億元、再創歷史新高，實際使用外資175億美元左右、約合1243億元人民幣。跨國公司地區總部、外資研發中心分別新認定60家和30家，累計分別達到1016家和591家。金融市場交易總額達到3650萬億元、增長8.2%。

人民生活水平穩步提高。居民人均可支配收入達到8.8萬元、增長4.1%左右。環境空氣質量優良率達到88.5%、提高0.8個百分點，新增公園141座、累計達到973座。