一個月港元拆息跌至3.93厘連跌6天 港匯近4個月最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌至3.93268厘，是2024年9月23日後最低。對上一次連跌6日是2024年9月19日。

港元現報7.7875，曾貶值最多27點子，報7.7895元，是2024年9月23日7.7921元後最弱。亦曾升值最多4點子，報7.7864元。

短線拆息方面，隔夜跌至2.91417厘，是2024年9月17日後最低；一星期跌至3.6381厘，是2024年9月20日後最低；兩星期升至3.97066厘，是1月10日後最高。

2025-1-15

隔夜 2.91417

1星期 3.63810

2星期 3.97066

1個月 3.93268

2個月 3.93411

3個月 3.93482

6個月 4.00000

12個月 4.01566

2025-1-14

隔夜 3.44333

1星期 3.78262

2星期 3.85244

1個月 3.99000

2個月 3.98929

3個月 4.00351

6個月 4.03881

12個月 4.04637