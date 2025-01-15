一個月港元拆息跌至3.93厘連跌6天　港匯近4個月最弱

2025年01月15日 11:15
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    港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌至3.93268厘，是2024年9月23日後最低。對上一次連跌6日是2024年9月19日。
    港元現報7.7875，曾貶值最多27點子，報7.7895元，是2024年9月23日7.7921元後最弱。亦曾升值最多4點子，報7.7864元。
    短線拆息方面，隔夜跌至2.91417厘，是2024年9月17日後最低；一星期跌至3.6381厘，是2024年9月20日後最低；兩星期升至3.97066厘，是1月10日後最高。
    2025-1-15
    隔夜 2.91417
    1星期 3.63810
    2星期 3.97066
    1個月 3.93268
    2個月 3.93411
    3個月 3.93482
    6個月 4.00000
    12個月 4.01566
    2025-1-14
    隔夜 3.44333
    1星期 3.78262
    2星期 3.85244
    1個月 3.99000
    2個月 3.98929
    3個月 4.00351
    6個月 4.03881
    12個月 4.04637