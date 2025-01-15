滙豐：港寫字樓租金今年恐再跌最多10%　仍持謹慎態度

滙豐環球研究(HSBC Global Research)發表報告，下調太古地產目標價5.8%，由20.7港元降至19.5元，維持「買入」評級，目標價意味相比當前股價有28.6%上漲空間。該行認為，太古地產零售租金收入增長迅速，資產回收積極可釋放價值，較高的每股股息增長前景，均讓該股更具吸引力。

該行表示，自2019年高峰期以來，香港寫字樓租金降低39%，認為2025年仍會降7至10%。雖然可見租務需求在這幾個季度内有所提升，但仍不足以抵銷所有新供應，因該行認為最早在2026年下半年才能看到年度新供應量下降。

該行見到一個風險，就是空置率可能會更高，原因是有新項目落成。不過，也見到租務方面一些積極勢頭，因連續6個季度以來的淨吸納量為正。香港的新股市場也有所改善，可能會支持租務需求。

租務需求疲軟導致資本化率擴張風險。根據高力，自2023年第四季度以來，許多大城市的資本化率已上漲3至100個基點。較高的資本化率意味投資性房地產的資本價值較低。該行認為，香港寫字樓市場的資本化有上升風險。日本及南韓等亞洲許多市場的租賃情緒都較樂觀，惟香港情況並非如此。