今年不乏催化劑？基金經理：金價有望突破3000美元

金價自去年破頂後回調，現受制於2,700美元水平，但基金經理認為，儘管金價繼續停滯不前，但今年不會缺乏上漲的催化劑。

Gabelli Gold Fund資深投資組合經理Chris Mancini表示，經濟不確定性和通脹對黃金價格將產生重要影響，基於這些不確定性，金價將繼續上漲。

儘管市場目前預期今年僅減息一次，但全球貿易戰可能令經濟放緩，並削弱勞動力市場。Mancini認為，如果勞動力市場顯現疲弱迹象，即使通脹仍高，聯儲局也可能加速減息；若市場感受到經濟停滯性通脹（stagflation）的迹象，黃金表現將更加出色。

Wheaton Precious Metals行政總裁Randy Smallwood表示，當前黃金牛市並非起源於西方，而是由中東、東南亞和東歐推動，特別是各國央行的購買，當中中國更是通過積極增加黃金儲備，減少對美元的依賴，體現了這全球趨勢的深遠影響。

Smallwood指出，黃金與美元同時表現亮眼的現象罕見，反映出全球對法定貨幣的信任下降。他預測，黃金價格今年有望突破每安士3,000美元，白銀價格可能達到每安士40美元，前提是工業需求與零售投資興趣同步增長。