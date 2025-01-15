特朗普2.0關稅料快公布　離岸人民幣苦守7.35

外媒報道，美匯指數連續兩天回吐之際，美國候任總統特朗普下周一(20日)將展開第二任美國總統任期，關稅公布在即，人民幣無力向上；在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)兌每美元周三(15日)回吐，為三個交易日首跌，CNH暫時守住7.35支撐，最新報7.348，CNY目前見7.3317。人民幣兌美元中間價今日報7.1883元，較上日跌5點，暫時脫離逾一周高位。

外媒引述銀河證券宏觀團隊指，當下人民幣面臨的環境與2018至2019年加徵關稅時期已顯著不同，即使美國加徵關稅落地，對人民幣衝擊也將弱於2018年。

特朗普將於下周一開始第二個任期，人們一直關注其政策，分析師預計這些政策將刺激經濟增長及物價壓力。關稅威脅以及市場對聯儲局減息次數減少的預期提高美債孳息率並支撐美元。

投資者目前正關注周三的美國去年12月消費物價指數(CPI)報告，以確認聯儲局的下一步行動。外媒調查顯示，經濟學家預測12月1CPI將按月升0.3%，升幅與11月持平，按年增幅將從11月的2.7%攀升至2.9%；12月核心CPI按月估升0.2%，低於11月的0.3%。