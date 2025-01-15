證監會黃天祐：正與聯交所共同推進完善上市市場措施

香港證監會主席黃天祐表示，提升資本效率和降低交易成本，是證監會未來工作重點之一，正與香港聯交所共同推進其他完善上市市場的措施，例如檢討每手股數的規定及檢視現有的交易和結算基礎設施等。另為加強投資者對香港上市公司的信心，香港必須不斷鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位，確保企業管治有相稱的水平。

他指，具備健全管治制度的司法管轄區除了有效管理風險、保障投資者之外，亦可促進董事會及管理層提升企業績效，香港作為國際金融中心，加強企業管治是重中之重。在金融市場日趨多變和競爭更加激烈的情況下，汰弱留強，投資者只會追逐具有良好企業管治的公司。

他以日本為例，近年日股表現強勁，主要原因是在2023年初的企業管治改革帶來成效，公司盈利增長趨勢向好。日經指數在2024年升19%，創歷史新高，過去5年則增長超過60%。

他提到，證監會積極透過提升企業管治水平，增強對全球投資者的吸引力，並透過減低管治折讓來促進市場估值的重估。證監會深信，若各持份者能不斷提高香港上市公司及資本市場的素質，推動良好的管治並做好市值管理，一定能夠提升股東價值，為他們帶來更多的幸福感。同時會與聯交所合作，透過推行市場教育、監管及分享範例，以提高企業管治水平。

他強調，企業管治失當往往會帶來負面的後果，並導致監管當局介入。在某些個案中，股東亦會蒙受重大損失。引起證監會注意的企業失當行為個案通常是內部監控缺失及董事塞責所致。舉例指，在2022年和2023年，聯交所識別出近400宗個案，當中發行人未能遵守《上市規則》有關及時披露重要資料的規定，大部分涉及有關須予公布的交易或關連交易的公告、通函及股東批准規定。

黃天祐指出，企業管治與市場發展相輔相成，包括聚焦於流動性、互聯互通、創新及ESG(監督環境、社會及治理)的舉措，亦依賴市場各方合作，當中包括監管機構、公司董事、管治專才及審計師，建立一個健康且蓬勃的金融市場生態圈。