赤峰黃金：來港上市乃融資好機會 部分集資用於新金礦併購

公司目前主要以6個內地金礦開展黃金生產業務，近年亦併購老撾塞班金銅稀土礦，以及非洲加納瓦薩金礦。主要產品除了黃金原料外，上海A股上市的金礦公司赤峰黃金亦包括鋅精粉、鉛精粉、銅精粉和鉬精粉、電解銅等，賣給多間冶煉廠。

近期美元強勢，但金價並未見特別轉弱。黃學斌表示，傳統金價催化劑例如減息經已不適用於分析金價走勢，因美元儲備貨幣地位逐漸減弱。該公司估計今年金價將可達每安士3,000美元。

他表示，戰爭、美國候任總統特朗普上場等不穩定因素，加上多地央行增持，民間購買等，都對金價有利。但另邊廂黃金供應未見顯著增長，尤其疫情後，很多大規模勘探停止，就算有新的黃金蘊藏量地區發現，沒有十年八年的時間也不會有產物。