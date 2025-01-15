渣打：去年第4季大灣區營商景氣續弱　反映特朗普勝選

渣打銀行發表去年第四季渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)，季內營商情緒持續偏弱，營商活動的「現狀」指數大致維持穩定，由第三季的50.6輕微改善至50.7。「預期」指數則由上季的55.2降至52.9，反映市場初步對特朗普在11月再度勝出美國總統大選的憂慮，並因而拖累整體營商前景。

大灣區屬於出口主導的城市群，對於特朗普再度當選美國總統，市場關注中美貿易關係的隱憂，幾乎所有城市的「預期」子指數皆錄得季度跌幅，導致整體「預期」指數下跌。「澳門和其他城市」是季內唯一錄得輕微回升的城市子指數。儘管如此，所有城市的「預期」子指數仍然處於50的中性線以上。

各行業的「現狀」子指數表現不一，與宏觀經濟數據的趨勢吻合。製造業受訪者的「現狀」子指數由第三季的49.5微升至50.1，而同期的「零售和批發」子指數則錄得最大跌幅，按季倒退3.9個百分點至第四季的51.9。

行業營商展望方面，5個行業的「預期」子指數均下跌，當中「創新和技術」(跌12.4個百分點至57.3)按季跌幅最大，其次為「專業服務」和「零售和批發」，顯示除受美國關稅直接影響的製造業以外，大灣區整體的營商情緒亦逐漸轉弱。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，調查結果反映市場對特朗普再度當選的初步反應。中國當局近月釋出貨幣政策轉向「適度寬鬆」的因素未及反映在本季調查，該行預期相關政策信號或可改善下一季度的渣打大灣區營商景氣指數結果。若當局推出更多刺激措施，將可令政策效應延續至未來數個季度，對大灣區營商情緒真正反彈發揮關鍵作用。