高力：今年甲廈租金料再跌9%　空置率續漲

高力發布《2025年市場展望》報告指出，2024年香港整體甲級寫字樓租金下跌約7.9%，而今年將會再下調約9%，空置率亦將上升約1.5個百分點。至於，各項旅遊舉措將帶動零售商舖租賃的升幅，而隨著校外學習中心和學生住宿需求持續上升，投資者對教育資產的項目的需求將不斷增長。

該公司香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵表示，香港商業物業市場於2024年面對多項嚴峻挑戰。營商環境疲弱，導致寫字樓和工業租賃市場需求下降。儘管9月展開的減息周期輕微提振投資情緒，需求由銀主盤和用家帶動，惟美國新任政府上台帶來的不確定因素，市況復甦或減息的步伐仍有極大不確定性。展望未來，預計整體物業市場將面對若干挑戰，包括甲級寫字樓租金下跌和零售行業走向兩極化。

去年整體寫字樓租賃需求保持平穩，錄得按年淨吸納量約45萬平方呎。期內甲級寫字樓新租賃交易以4,000方呎(淨樓面面積)以下的小型物業為主，反映企業對擴大辦公空間仍持謹慎態度。

截至2024年底，整體甲廈呎租金約48.7港元，按季亦下跌約1.8%，為自2019年第二季以來連續23季下降，亦較2019年第一季創下78.7元的寫字樓租金歷史新高，累挫近40%。中環/金鐘和九龍東等分區市場的租金亦見跌幅，分別按年下跌約9.2%和約9.4%。空置率繼續創下新高，於2024年底達約16.8%，總空置面積約1,390萬方呎。

該公司香港企業客戶服務主管顏慧萍稱，由於出現大量的新增供應，預計今年仍會是租戶導向的市場，預計寫字樓租賃市場將由續約活動為主導。來自金融、保險、專業和商業服務行業的新增需求有限，租賃活動主要涉及搬遷和辦公室整合。由於今年新增甲廈供應將逾350萬方呎，料整體甲廈租金將會再下調，空置率亦會上升。

另外，隨着不同品牌把握機會以目前具吸引力的租金，繼續搬遷或擴張到黃金地段，一線街舖租金持續展現韌性，租金按年錄得約3.1%升幅，四大核心區商舖空置率有所改善，整體按季下跌約0.8%，反映零售環境向好。李婉茵預計，今年全年，在旅遊業持續復甦的推動下，黃金核心區將有穩定表現。今年將有大量新增供應湧入市場，總計約470萬方呎，是過去20年來的最高紀錄，建議零售商以文化和體驗式為優先考慮，以增加人流。

去年第四季工業市場的租賃活動由續約行為主導，倉庫租金按季微跌約0.9%，按年下跌約5.5%。顏表示，由於潛在貿易壁壘增加了市場的不確定性，預計今年下半年租賃市場將繼續由續約活動為主導，儘管空置率上升，但由於工廈租戶的搬遷意欲不大，業主傾向維持租金，故今年倉庫租金將只下調約4%。

資本市場方面，本港去年第四季投資成交金額達到101億元，按季微升3.0%。值得注意的是，蝕讓及銀主盤買賣在這段期間佔大額交易總額約46%；而期間寫字樓及工業資產價格分別按年下跌約17%和約8%，料今年寫字樓價格將進一步按年下跌約5至10%。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，本地用家活躍於市場，上季大部分購入的商業樓面將用作教育用途，突顯來自教育界別的需求正不斷增長。投資者應把握將商業物業重新定位或收購有關物業出租作教育用途的良機，有望以較長的租期來增強現金流和回報的穩定性。