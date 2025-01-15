美聯工商舖：去年指標甲廈售價跌23.4%　成交量彈4成

在高息環境下，商廈市場缺乏投資者參與，加上商廈供應量仍高，令寫字樓空置率維持高企，而去年商廈價格亦大幅下跌。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，2024年指標甲廈售價按年大跌約23.4%；不過，50大指標甲廈買賣成交錄約105宗，較2023年的數字增加約41.9%，反映甲廈市場呈現「量升價跌」的趨勢。

該行指，去年甲廈售價大幅下跌，主要是由於傳統核心區商廈業主大幅降低物業叫價以吸引買家所致。總結2024年，上環區平均甲廈成交呎價按年大跌超過五成，是跌幅最大的分區，而中環、金鐘及灣仔北的平均成交呎價，按年亦下跌約25至35%。

雖然東九龍近年因大量寫字樓落成而令區內的甲廈空置率維持高企，但去年東九龍的甲廈平均成交呎價跌幅較傳統核心區低，只有約10.8%，並錄得約48宗成交，按年大增近2.5倍，相信是由於區內的寫字樓價格較低水，限制業主降價的幅度。

在逆市下，2024年表現最「硬淨」的區域是尖沙咀區(包括尖東)。總結全年，該區的甲廈平均售價僅跌約4.2%，是表現較好的核心商業區。其中，尖沙咀新港中心及力寶太陽廣場在2024年共錄得約9宗成交，而最新的平均成交呎價則維持在1萬至1.2萬港元左右，與2023年的水平相若。

美聯商業董事李鎮龍表示，回顧2020年以來的數據，尖沙咀甲廈呎價的表現在2021年、2023年及2024年都能跑贏大市。區內的商廈物業能得到買家青睞，相信是由於尖沙咀的商廈平均呎價較其他核心區低水，加上區內物業具備較高的彈性，提供不少傳統商廈、銀座式商廈以及樓上舖供租戶及業主選用。同時，尖沙咀的甲廈空置率較低，只約6.7%，而區內亦有不少保險及銀行租戶進駐，令該區得以受惠於近年財富管理行業迅速發展的趨勢。

展望2025年，隨着甲廈的低價成交已在售價上反映，相信全年甲廈售價將維持平穩。成交量方面，今年息口仍有下調的空間，相信除用家外，投資者將會重回市場，而政府招商引才的措施將逐步在本港經濟上反映，預料商廈的交投量將按年上升約兩成。