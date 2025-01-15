中信里昂風水指數2025出爐　港股5月料向好　惟夏日低迷

中信里昂港股「風水指數2025」，「蛇年攻略」新鮮出爐。該行形容，新一年蛇行前進，春冬兩季市場預期升勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌，提醒無論好壞，今年第6個月就如在岩石上曬太陽的一條懶蛇，恒指停滯不動。

指南提到，12月會創下蛇年單月最佳表現，明年1月為迎接馬年，最後一條蛇遇到馬的六沖生肖鼠，西部鼠蛇是不可小覷的攀爬者，以目不暇接的速度提升指數，年終表現較圓滿。

五行方面，木是蛇年的運勢達人，形容流年盤中本氣是木，月支為木當令，且日支是木氣鼎旺的卯，有些小型行業包括布藝、繪畫卷軸裝裱，以及藝廊都值得關注。

流年五行第二位是水，但略有為木所泄的趨勢，預期冬季水勢強旺，在今年夏季將迎來驚喜表現。貿易航運等常規屬水行業應會保持強勁，同時電影行業、代理經紀人等中間商，以及染色企業等次要行業也值得關注。

屬火行業相對較好，夏季及晚秋火氣強旺。八字帶火，也有豐富的木來生火，部分月份雖火力不盛，但憑借充盈木氣，也能催生出火勢。今年與火相關的行業預期會有上佳表現，包括大型油氣行業，也包括美髮店、窯廠以及大型公司或組織的心理測評，都將會是不錯的一年。

蛇年金的力量較龍年更薄弱，於流年八字命盤中黯然失色，雖然秋季略有金氣，在流月盛衰的影響下，春季金氣也稍有抬頭，但今年大部分時間金及金類行業的預期表現波瀾不興，其中包括不太常見的金類行業，如鐘錶製造、鋁合金門窗和武術工作室。

與土相關的產業雖然升勢不大，但仍有一定增長及發展空間，年頭及年尾運勢上佳，其他時段則在低迷與尚可之間徘徊。遵循此規律的行業包括古董文玩、眾多類型的諮詢公司，以及為他人撰寫文書的人士，如法務助理。