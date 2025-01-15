調查：半數受訪者料比特幣今年突破30萬美元

加密貨幣成為投資新寵兒，本港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange母企HashKey Group一項調查顯示，有五成受訪者預期具「數碼黃金」之稱的比特幣幣價年內將突破30萬美元，而「數字石油」 以太坊則升穿8,000美元，加密市場總市值達10萬億美元。集團董事長肖風認為，比特幣能否衝上30萬美元，很大程度與被納入戰略儲備有關。

即將重掌白宮的特朗普明撐加密貨幣，選舉期間甚至提出建立國家比特幣儲備，被問到中國會否因而開放加密貨幣投資。肖氏指，各國發展加密貨幣的過程中，之間出現的競爭會互相影響，估計中國內地的政策也會有相應變化。若美國「做多一點」，香港在虛擬資產行業的角色更為重要，「做多一點事情、做快一點」，讓香港作為融合區參與全球競爭。

他形容，今年是加密行業「黃金十年」的開始，也是傳統金融與加密金融互聯互通的一年，認為在合規、傳統資本加快流入等多項利好因素推動下，虛擬資產市場的增長潛力及發展韌力龐大。

該調查訪問近5萬社區用戶，包括HashKey研究員、分析師、交易員等，在16大預測中，選出10個今年最有可能發生的事件。