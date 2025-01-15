南航上月客運運力投入按年升3.3%
2025年01月15日 18:50
東網電視更多新聞短片
中國南方航空股份(01055)公布，2024年12月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升3.33%，其中國內按年下降1.78%，地區和國際分別按年上升1.11%和20.04%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年上升10.07%，其中國內、地區和國際分別按年上升3.44%、7.45%和32.50%；客座率為84.55%，按年上升5.17個百分點，其中國內、地區和國際分別按年上升4.26、4.49和8.02個百分點。
貨運方面，2024年12月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年下降8.62%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年下降2.05%；貨郵載運率為55.89%，按年上升3.75
個百分點。
2024年12月，集團新增主要航線如下：北京大興-萬象-北京大興（每周七班）。
2024年12月，集團引進8架飛機（包含3架A321NEO飛機、2架A319NEO飛機、1架A320NEO飛機、1架ARJ21飛機和1架C919飛機），退出10架飛機（包含6架A319飛機、2架E190飛機、1架A332飛機和1架A321飛機）。截至2024年12月底，集團合計運營917架運輸飛機。