摩通上季純利年增54%至逾136億美元　勝預期

華爾街大行為美股業績期揭開序幕，龍頭摩根大通淨利息收入果然如管理層潑冷水般有所放緩，但全年符合指引，且由於市況活躍，非利息收入交足貨，上季純利按年升54.1%至136.69億美元，勝預期。

截至去年12月底止季度，摩通淨利息收入轉為按年跌2.91%至233.5億美元，生息資產淨收益率(淨息差)為2.61厘，撇除債券買賣等市場收入的經調整淨息差為3.79厘，按年均跌7點子，而信貸減值撥備按年跌4.74%至26.31億美元。全年貸款增長為1.83%。

賺息業務放緩之際，上季非利息收入按年增長33.7%至194.18億美元，其中投行費用(諮詢及承銷)按年升48.71%至24.79億美元，跑贏高盛逾38個百分點，生意額亦勝之。收入側重投行、炒房和財管的高盛上季純利按年升1.1倍。

摩通行政總裁戴蒙於業績報告提到兩大風險——政府未來開支勢必推高通脹，以及地緣政治局勢是第二次世界大戰以來最危險和複雜。其實他更說過「三戰已開打」，但對美國經濟的評語比之前樂觀，指「失業仍低企，消費仍健康」，更說「企業對經濟更加樂觀，並對(特朗普班子)支持經濟增長的施政方針、官商加強合作感到鼓舞。」

股神巴菲特昔日愛股、同屬傳統銀行的富國上季純利按年升39.32%，淨利息及非利息淨收入都跌，但信貸減值撥備也再減少14.58%，並見開支減少。