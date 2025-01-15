昇悅居兩房5年帳蝕120萬沽　貶值15%

樓價未見回升迹象，市場續現蝕讓交投，長沙灣昇悅居兩房放盤約一個月，減價約80萬元售出，原業主持貨5年多帳面虧損約120萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡志軒指出，鴨脷洲深灣軒3座中高層G室，實用面積約581方呎，三房間隔望避風塘景，以810萬元成交，呎價約13,941元。

●中原柳志明表示，堅尼地城華輝大廈低層D室，實用面積約429方呎，兩房間隔，去年底以460萬元放售，現減至415萬元沽出，呎價約9,674元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指出，長沙灣昇悅居7座高層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以約780萬元放售，約一個月後減至700萬元易手，呎價約14,257元。原業主2019年11月以約820萬元購入物業，是次轉售帳面虧損約120萬元，貶值約15.6%。

●利嘉閣謝國勳稱，長沙灣凱樂苑A座低層6室，實用面積約391方呎，以440萬元未補價自由市場價放售，減價後以410萬元成交，呎價約10,486元。原業主於2019年以約252萬元一手買入，現帳面獲利近158萬元或約63%。

●美聯楊錦河表示，紅磡半島豪庭錄今年首宗成交，單位為2座低層F室，實用面積約713方呎，套三房間隔，以903萬元成交，低市價約5%，呎價約12,665元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利指出，沙田第一城13座頂層戶，實用面積約853方呎，套三房間隔連天台，放盤長達3年，累減640萬元或逾40.3%，以950萬元售出，呎價約11,137元。原業主持貨8年多帳面虧蝕約45萬元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山觀瀾雅軒2座低層D室銀主盤，實用面積約1,113方呎，三房連套房設計，連車位以1,280萬元售出，呎價約11,500元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山錦英苑H座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤一個月，減15萬元，已補價自由市場成交價335萬元，呎價約8,354元。原業主持貨不足1年帳面平手離場。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦豐苑J座中層5室，實用面積約428方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約408萬元，議價後以386萬元易手，呎價約9,019元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山夾屋雅景臺2座高層F室，實用面積約475方呎，自由市場叫價505萬元，累減15萬元，以490萬元易手，呎價約10,316元。

●利嘉閣梁均耀稱，房協青衣綠悠雅苑2座中層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價548萬元，呎價約10,243元。

●中原侯惠良表示，大圍居屋雲疊花園5座高層D室，實用面積約593方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約498萬元，議價後以490萬元易手，呎價約8,263元。

●美聯黃國輝表示，大埔太湖花園5座中層E室，實用面積約400方呎，兩房設計，早前以480萬元放售，議價後以455萬元成交，呎價約11,375元。原業主於2015年以約448萬元購入，持貨近10年帳面僅微賺約7萬元。

●世紀21奇豐陳偉康指出，粉嶺花都廣場6座中層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，放盤一個月減價約2.3%，以390.8萬元售出，呎價約9,969元。

●中原馮健平表示，葵涌居屋賢麗苑A座低層5室，實用面積約504方呎，兩房間隔，減價33萬元，已補價自由市場成交價385萬元，呎價約7,639元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心5座中層B室，實用面積約380方呎，兩房間隔，以348萬元獲承接，呎價約9,158元。

●祥益黃慶德表示，屯門南浪海灣一個連天台特色戶，實用面積約840方呎，三房間隔，以858.8萬元成交，呎價約10,224元。

●中原王勤學表示，元朗Park YOHO Venezia第6B座中層C室，實用面積約846方呎，三房連套房間隔，累減120萬元或約14%，以760萬元沽出，呎價約8,983元。原業主於2016年7月以917.4萬元一手買入，持貨約9年帳蝕約157.4萬元，貶值約17%。

●中原伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊本月暫錄約13宗成交，不乏蝕讓個案。屋苑樂湖居12座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，減價18萬元，以385萬元沽出，呎價約8,594元，原業主持貨不足3年帳面虧蝕約134.8萬元或約25.9%。該盤美湖居6座低層G室以429萬元沽出，單位約7年亦貶值約11.5%。

●中原曹嘉華表示，東涌區本月暫錄12宗二手成交，較上月同期減少20%，區內居屋裕東苑C座中層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價500萬元，減價63.2萬元，以436.8萬元售出，呎價約7,268元。

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