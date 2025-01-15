日出康城項目首輪售31伙　市區單幢盤單日錄3宗終止交易

將軍澳日出康城項目於周三(15日)下午6時起作首輪銷售，發展商公布即晚沽出約31伙。另一方面，一手市場單日錄得至少3宗來自市區單幢盤的終止交易個案。

●日出康城GRAND SEASONS首輪暫沽約31伙

會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(15日)下午6時展開首輪銷售，截至晚上約9時，發展商公布即日售出約31伙，當中有大手客斥資約3,610萬元連購6伙。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述大手客購入4伙1房、1伙2房 及1伙3房單位。

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●觀塘Bal Residence一房終止交易

●旺角Larchwood開放式戶終止交易

●旺角洗衣街Elize Park一房交易告吹

樂風集團發展的旺角洗衣街Elize Park，周三(15日)出現一宗交易告吹，單位為17樓B室，屬實用面積243方呎的一房戶，買家原於去年3月以逾601.1萬元購入單位，呎價約24,738元，惟交易最新已經終止。