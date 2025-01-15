日出康城項目首輪售31伙 市區單幢盤單日錄3宗終止交易
2025年01月15日 21:35
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將軍澳日出康城項目於周三(15日)下午6時起作首輪銷售，發展商公布即晚沽出約31伙。另一方面，一手市場單日錄得至少3宗來自市區單幢盤的終止交易個案。
●日出康城GRAND SEASONS首輪暫沽約31伙
會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(15日)下午6時展開首輪銷售，截至晚上約9時，發展商公布即日售出約31伙，當中有大手客斥資約3,610萬元連購6伙。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述大手客購入4伙1房、1伙2房 及1伙3房單位。
●元朗洪水橋滙都半月錄37宗成交
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，近期成交不斷，半個月內共售出37伙，套現約1.6億元。是日連沽3伙，包括第5座6樓A11室，實用面積338方呎，以350.89萬元成交，呎價約10,381元。全盤分兩期發展，提供1,025伙，累計賣出627伙，總成交金額逾30億元。
●啟德海灣第1期首錄兩房特色戶成交
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，今(15日)首錄兩房特色單位成交，為第2B座1樓H室，實用面積390方呎，連365呎方呎平台，成交價802.8萬元，呎價20,585元。據悉，上述單位買家為內地客。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房成交價8,500萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目 ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(15日)售出三房大單位，為1座17樓B室，實用面積1,841方呎，成交價8,500萬元，呎價約46,171元。
●北角皇都加推3伙周日招標賣
新世界發展(00017)旗下的北角皇都，周三(15日)上載最新銷售安排，加推3伙於周日(19日)招標發售。包括2伙3房及1伙4房單位，實用面積介乎834至1,246方呎。當中，35樓B2室的實用面積為1,246方呎，屬4房1套連儲物室間隔。該批單位招標時間截至2月28日，期間每日下午5時招標及下午6時截標。
●啟德THE HENLEY II 三房3,081萬元招標成交
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，周三(15日)招標沽出1座36樓A室，單位實用面積888方呎，採三房間隔，成交價3,081.36萬元，呎價為34,700元。
●香港仔黃竹坑站海盈山8日截收1,770票
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，新一輪銷售於周三(15日)下午1時已截票。發展商指，今輪最終接獲1,770個購樓意向登記，按明日以價單形式發售65伙計，錄得超額認購約26倍。
●觀塘Bal Residence一房終止交易
麗新發展(00488)旗下已屆現樓的觀塘Bal Residence，今(15日)錄得一宗終止交易，涉及的單位為5樓G室，實用面積339方呎，採一房間隔，原本在2023年3月以616.58萬元售出，當時呎價約18,188元。
●旺角Larchwood開放式戶終止交易
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，今(15日)錄得8樓C室的終止交易，該單位實用面積203方呎，為開放式戶，買家原本於2023年斥資558.8萬元購入，當時成交呎價約27,527元。
●旺角洗衣街Elize Park一房交易告吹
樂風集團發展的旺角洗衣街Elize Park，周三(15日)出現一宗交易告吹，單位為17樓B室，屬實用面積243方呎的一房戶，買家原於去年3月以逾601.1萬元購入單位，呎價約24,738元，惟交易最新已經終止。