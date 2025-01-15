單日10伙銀主住宅拍出　緹岸一房私樓4年勁貶5成

銀主出貨意欲高漲，周三(15日)市場共拍賣售出11項物業，佔逾7成的成交價均為「2字頭」；拍出物業中，有10個均為住宅銀主盤。

其中，黃開基拍賣行沽9伙住宅及1伙業主車位，涉及金額共逾2,400萬港元。包括屯門掃管笏緹岸2期5座高層B室，實用面積約310方呎，一房間隔，開價188萬元，最終搶高84萬元或約44.7%，以272萬元拍出，呎價約8,774元。原業主2021年以約542萬元買入，單位貶值270萬元，樓價跌幅約49.8%。

同場亦售出3個港島私樓銀主單位，包括西營盤威利大廈低層B室單位，實用面積約252方呎，推拍價180萬元，最後以230萬元賣出，較開價高出約27.8%，成交呎價約9,127元。另外兩伙為筲箕灣金來大廈低層H室及香港仔海滙大廈低層，分別以218萬元與390萬元沽出，呎價約8,790元及8,442元。

場內亦賣出兩個資助房屋銀主單位，其中，將軍澳居屋唐明苑C座低層，實用面積約433方呎，未補價第二市場開拍價158萬元，以248萬元拍出，搶高90萬元或約57%，呎價約5,727元。另一個為青衣公屋青衣邨宜業樓高層3室，實用面積約381方呎，已補價自由市場推拍價198萬元，亦搶高75萬元，以273萬元賣出，呎價約7,165元。

另外，忠誠拍賣拍出尖沙咀豪宅港景峯一個3座高層B室，屬銀主盤，實用面積約791方呎，開價1,280萬元，獲多達9組客出價競投，最終以1,590萬元售出，較推拍價高310萬元或約24.2%，呎價約20,101元。單位銀行估價約1,710萬元，成交價低約120萬元。