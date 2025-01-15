m18講場：瑞銀邀樊振東參加研討會　探討投資中國議題

投資銀行瑞銀一連兩日喺上海舉行年度大中華研討會，會上探討一眾中國投資機會與挑戰議題，仲請嚟乒乓球奧運冠軍樊振東做嘉賓添！

瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博(Iqbal Khan)就話，好開心可以請到樊振東參會，佢全力以赴嘅拼搏精神、匠心態度，將乒乓球運動昇華到至高境界，鼓勵住每一個人。

數數手指，樊振東至今嘅職業生涯入面，共獲得20個世界冠軍頭銜，亦係最年輕嘅世界盃男子單打冠軍，曾獲得2次世錦賽冠軍，4次世界盃冠軍，更係最新一屆奧運會男子單打金牌得主。2024年巴黎夏季奧運會上的奪冠，令佢成為史上第6位實現大滿貫的男子選手，唔止咁，仲拎過2次奧運團體賽金牌㗎。

情況就好似瑞銀喺中國嘅發展一樣，1964年成為第一間喺亞太地區開展業務嘅瑞士銀行，1985年起開始為中國企業提供融資服務，亦係首間獲得中國合格境外機構投資者資格的外資機構，開啟咗外資機構直接參股中國全牌照證券公司嘅先河，同時仲係第一間實現控股合資證券公司嘅外資機構。

康瑞博指，雖然市場過去經歷許多變化，但有啲事情從不改變，好似該行對客戶的承諾，而瑞銀未來亦會更加強大，尤其喺中國同亞太地區，現時正推動增持對瑞銀證券持股比例達到100%。此外，亦正在加強與中國工商銀行的合作夥伴關係，喺資產管理、財富管理、投資銀行以及企業銀行領域探索戰略合作，中國境內、跨境和海外市場嘅合作。