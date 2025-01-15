美國通脹預期降溫　美股三大指數走強

強勁的就業數據幾乎撲滅聯儲局今年減息的預期，新出爐的通脹數據卻帶來一絲曙光，事關去年12月美國消費物價指數(CPI)按年升幅擴大0.2個百分點至2.9%，但撇除能源及食品後的核心CPI則見按年升幅意外回落至3.2%，低過市場預期。

芝商所FedWatch工具顯示，數據出爐後，6月前持續凍息的機會率仍高於50%，但6月機會率最高的情景由凍息變成減息0.25厘，後者達44.5%。如是者，美國10年期國債孳息率應聲暴跌0.126厘，低見4.667厘，早前創逾兩年新高的美匯指數曾跌0.62%，低見108.6。至於美股周三早段顯著呈強，受惠金融股的道指升611點，報43,129點；標指升74點，報5,917點；以科技股為主的納指升265點，報19,310點。

高通脹的副作用就是美國被迫維持特朗普不喜歡的高息，繼而加重聯邦政府的還息負擔。聯邦政府在本財年首季(2024年10至12月)的赤字按年飆39%至7,109億美元(約5.54萬億港元)，原因包括國債利息支出按年升7%至3,084億美元。

料山火對美全年GDP影響微

加州山火引發外界質疑民主黨官員施政能力之際，投行陸續發表對於經濟後果的預測。摩根大通估計，就算經濟損失達2,500億美元，衝擊僅局限於當地，對全國國內生產總值(GDP)增長、就業和通脹的影響很小。撇除重建活動的生產值，高盛估計美國首季GDP增長會被火災削去0.2個百分點，本月職位增長少1.5萬至2.5萬個。

更深層次的問題在於美國製造的競爭力。獲特朗普提名擔任其交通部長的達菲表示，上任後會與國會和聯邦航空總署(FAA)合力全球對波音的信心，並說特朗普很重視交通部，要「重建美國破敗的基建」。剛好波音公布去年商用飛機交付量瀉34%至僅348架，跟歐洲同業空巴交付量增4%至766架背馳；新訂單瀉逾一半，扣除改造及取消訂單後僅377架。波音股價早段升1%。

Meta計劃裁員5% 涉3600人

其他企業消息方面，Meta計劃把5%績效最低的員工解僱，估計全球有3,600人丟飯碗，但會招聘替補，行政總裁朱克伯格以「密鑼緊鼓」(Intense)來形容2025年。同樣大撒幣搞人工智能(AI)的微軟，其諮詢服務部門也會暫停創建新職位和招聘替補，同時限制差旅費用和大幅削減營銷開支。Meta和微軟早段分別升約2%及1%。

正當特朗普的左膀右臂、世界首富馬斯克被美國證券交易委員會(SEC)控告，指他2022年太遲「舉牌」披露持有Twitter(現稱「X」)5%股份之際，摩根士丹利發表報告，豪言馬斯克財富主要來源──特斯拉(Tesla)股價在最「牛」情景下會漲至800美元，比周二收市價高1.01倍，基本目標價則升至430美元，比早前的歷史高位低。該行承認電動車市場有挑戰，但相信其AI和自動駕駛等的獨門技能會備受青睞，推高估值。Tesla早段升3%。