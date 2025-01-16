東方日報B1：港寫字樓供應過剩　今年恐再冧租一成

香港商業景氣好與壞，寫字樓的需求是其中一項評估指標。滙豐環球研究認為，由於供應過剩，加上空置率高企，預期本港今年寫字樓租金將再跌7至10%，遂將收租股目標價平均調低5.9%，同時將2024至2026年盈利預測平均降2.1至4.7%，惟補充雖然面臨挑戰，但仍然有潛在機會。

報告指出，本港寫字樓租金自2019年高峰至今累挫約39%，去年由中環領跌，投資者需更多「耐性」，雖然近幾季租賃需求有改善，但認為仍不足以抵銷新增供應，今年租金料再下跌，預計直至2026年下半年，新增供應才會開始減少。

該行又指，本港仍面對供應問題，隨着更多項目完工，空置率將進一步上升。據仲量聯行預測，今、明兩年將分別有約420萬方呎及160萬方呎的新增供應，如高鐵及利園8號項目等。然而，已見租賃活動趨正面，連續6季錄淨吸納，加上近期新股市場改善，有望支持租賃需求，原因是香港寫字樓市場與金融市場有高度相關性。

租賃需求疲弱，令資本化率有擴大風險，據高力指，自2023年第四季以來，許多主要城市資本化率上升3至100點子，高資本化率意味投資物業資本價值下降，滙豐指本港寫字樓市場面臨資本化率進一步上升風險。

另一方面，高力發布《2025年市場展望》報告亦指出，去年香港整體甲級寫字樓租金下跌約7.9%，而今年料將會再下調約9%，空置率將升約1.5個百分點。

該企香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，儘管9月展開的減息周期輕微提振投資情緒，需求由銀主盤和用家帶動，惟美國新任政府上台帶來的不確定因素，市況復甦或減息的步伐仍有極大不確定性。展望未來，預計整體物業市場將面對若干挑戰，包括甲級寫字樓租金下跌和零售行業走向兩極化。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍稱，由於出現大量的新增供應，預計今年仍會是租戶導向的市場，寫字樓租賃市場將由續約活動為主導。來自金融、保險、專業和商業服務行業的新增需求有限，租賃活動主要涉及搬遷和辦公室整合。由於今年新增甲廈供應將逾350萬方呎，料整體甲廈租金將會再下調，空置率亦會上升。

數據顯示，截至去年底，整體甲廈呎租約48.7元，按季亦下跌約1.8%，為自2019年第二季以來連續23季下降，而2019年第一季呎租78.7元創下寫字樓租金歷史新高。中環/金鐘和九龍東等分區市場的租金亦見跌幅，分別按年下跌約9.2%和約9.4%。空置率繼續創下新高，於去年底約16.8%，總空置面積約1,390萬方呎。