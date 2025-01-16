鄧建初：熱爆新股高槓桿　散戶變身成大戶

新股市場與恒生指數表現毫無關係，縱使恒指大跌，也未必影響新股的股價表現，當年初哥也曾親身經歷最經典的例子。

香港新股市場經過兩三年沉寂，聯交所進行改革，在2023年10月推出FINI平台，簡化IPO結算流程，將T+5縮減為T+2，允許新股在截止認購及定價後兩個工作天內開始進行交易。推出初期，因市況仍沉悶，有證券商因而以孖展0息搶客，繼而掀起各券商爭相效法。

因新股無息可食，加上2023年3月20日實施港股實名制之後，新股市場已每況愈下，曾經有市場人士普遍看淡行業前景，認為此政策令券商更難經營，新股光輝不再。為了尋求生存空間，一眾證券行奇招突出，除了免息外，更加大槓桿效應，眾散戶變身大戶，以小量金錢便可以認購高出一二百倍的股數。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)