鄧建初：熱爆新股高槓桿 散戶變身成大戶
2025年01月16日 04:30
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新股市場與恒生指數表現毫無關係，縱使恒指大跌，也未必影響新股的股價表現，當年初哥也曾親身經歷最經典的例子。
時光倒流22年前，初哥落大飛抽了兗州煤(01171)(現改名兗煤礦業)，竟獲派逾90%近千萬元的股票。雖然對此股質素有信心，但能中簽這麼龐大金額的股數，是意料之外。當晚為周五，美股大跌數百點，走勢奇差。周六日假期提心吊膽飽受煎熬，不知股價會否跟隨大跌。周一掛牌當日，恒指跟隨美股大幅低開，然而兗州煤在名牌包銷商護航力頂之下，竟企穩微升。初哥連續下5次單共370萬股悉數沽出止賺，抹了一額汗，從此亦不敢太早落大注飛。而兗州煤其後曾下跌近半，之後回升了很多倍。
香港新股市場經過兩三年沉寂，聯交所進行改革，在2023年10月推出FINI平台，簡化IPO結算流程，將T+5縮減為T+2，允許新股在截止認購及定價後兩個工作天內開始進行交易。推出初期，因市況仍沉悶，有證券商因而以孖展0息搶客，繼而掀起各券商爭相效法。
因新股無息可食，加上2023年3月20日實施港股實名制之後，新股市場已每況愈下，曾經有市場人士普遍看淡行業前景，認為此政策令券商更難經營，新股光輝不再。為了尋求生存空間，一眾證券行奇招突出，除了免息外，更加大槓桿效應，眾散戶變身大戶，以小量金錢便可以認購高出一二百倍的股數。
高槓桿奏效，去年尾至今年初三隻新股，竟創出歷史以來的超額倍數，其中有「中國版樂高」美譽的布魯可(00325)更達6000倍之鉅。股價首日表現不俗，因同類股泡泡瑪特(09992)上市後表現亮麗，珠玉在前，布魯可掛牌當日最高升幅約82%，算是送給中簽者的一封大利是。今年應是新股熱潮的一年，股民可揀選質優者出擊。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)