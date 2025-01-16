專家樓評：非固定收入點樣做到9成按揭？

現時透過按保計劃，1,000萬元或以下物業的按揭成數高達九成，1,500萬元或以下物業按揭成數可達八成。對於高成數按揭，除較為熟悉的按保計劃，市場上另有一個類同按保計劃的高達九成按揭選擇，適用於任何樓價金額，按揭息率與市場銀行按息一致，且審批方面有着更大彈性。

舉例，李先生於一年多前以建築期付款方式買入一個樓花物業，由於他並非固定收入人士，月入浮動，在計劃購置物業時，已預備將會申請發展商提供的九成按揭計劃，因他明白浮動收入人士並不符合資格申請九成按保計劃。現時接近上會階段，但他獲發展商通知未能批出九成按揭，於是尋求協助。

類同按保計劃 須付參與費

經了解情況後，認為他適合申請按保以外的一個高成數按揭計劃，任何樓價的按揭成數高達九成，且接受浮動入息人士申請，最終成功獲貸款公司批足九成按揭，全期享有銀行按息水平(現為3.5厘)，按揭年期達30年，完全符合他的上會要求，順利完成交易。

與按保計劃類同，借款人同樣需要支付類同保費的費用(稱為「參與費」)，借款人可選擇將參與費加借在按揭金額一併供款，便可減輕置業初期開支負擔。計及加借之參與費後，供款佔入息比率上限同樣為50%。此計劃具有不少彈性，對於非固定收入或自僱人士，又或不論是轉按申請或轉按套現個案，按揭成數同樣可高達九成，有別於按保計劃對於非固定收入申請人、自僱人士或轉按申請僅限於八成按揭，亦有別於按保涉及物業套現的申請僅限於600萬元以下物業，相信對於有相關按揭需求人士可受惠。

中原按揭董事總經理 王美鳳