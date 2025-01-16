廖嘉豪：市場減息預期波動　高收益債券或現入市機會

上周五，股債市場藉遠高於預期的美國非農數據而借勢調整，聯儲局或應樂見失業率在4至4.2%區間，短期內或沒有迫切需要快速減息，但投資者亦需小心市場過度解讀單月數據，尤其去年12月數據受季節性影響往往最大。

美國勞動力市場放緩趨勢仍在，美國受僱人口對總人口比例，由疫情前的61%續跌至約60%，2007至2009年衰退期間最低亦跌至約59.5%。企業招聘比率亦由疫情前的超過5%跌至10年低位3.3%，2007至2009年衰退期間該比率最低曾跌至約2.8%。

倘若美國核心通脹將如聯儲局理事沃勒(在聯邦公開市場委員會擁有長期投票權)預期般認為續向局方目標發展，目前利率期貨市場已把美國今年全年減息幅度預期降至僅減息0.25厘一次，單是通脹放緩或足以讓聯儲局未來的減息步伐較市場預期「鴿」派。

減息預期再降溫，甚至預期加息的門檻非常高，加上市場的預測經常大幅波動，減息預期過度「鷹」派可能為投資者帶來趁低吸納機會。去年利率期貨市場預期，美國在去年的全年減息次數，由去年初約6次一直降溫至4月30日的1.1次，期間美匯指數及美國國債孳息率上升，美股亦受壓高息預期而由去年3月下旬至4月中旬跌近10%。其後減息預期再度升溫，市場情緒回歸帶動外幣、債價及股價回升。

美國10年期國債孳息率在上周五上午已達4.78厘，若美債息升至5厘，投資者或有更大理據拉長固定收益組合存續期。貨幣政策不確定性風險仍在，但5厘的10年期美債息或已非常接近市場充分反映相關風險。

債息回升，可能為投資者配置美國高收益債券和優先有抵押的銀行業貸款機會。高收益債券又名投機或垃圾信貸評級債券，信貸評級較低反映高收益債券發行人因資產負債表槓桿率較高，導致較高違約機會及發生頻率。

目前高收益企業債券收益率已回升至約7.51厘，對比美債息息差已大幅收窄，反映估值處於歷史高位。然而，美國宏觀環境似乎有利高收益債券。過去一年的美國銀行業貸款標準調查顯示銀行一直放寬貸款傾向，亦預期企業盈利愈趨廣泛增長，兩者皆支持高收益債券息差保持較窄，反映高收益債券價格下行壓力或不大。2024年高收益債券違約率低於3%，由於預計今年美國實際國內生總值(GDP)將升至2.4%，信貸息差可保持相對穩定，違約率亦較大機會將從目前水平下降。

雖然看好美股，但標普500指數今年的預期回報率應比過去兩年平均的26%保守。因此，收取約7厘的利息收入在2025年比賺取股票市場潛在資本升值或面對更少變數。投資者或可優先考慮信貸評級約在「BB」級別附近的美國高收益企業債。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪