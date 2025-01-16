許繹彬：預判港股方向　宜留意內地數據

全球突然集體調整的原因，相信是因為美國總統正準備新舊交替之際，投資者對候任總統「狂人」特朗普翻來覆去的言論及舉動，顯得無所適從，令投資道路上顯得較為保守，即使遇上反彈，亦只有減持，導致氣勢欠奉！

在此等情況下，即使中港兩地有何等好消息，亦未能為兩地股市帶來任何生機，例如周一(13日)中港兩地財金部門聯合公布最新的六大措施，明確指出要「鞏固提升香港國際金融中心地位」，任務主要包括在中港兩地金融互聯互通將會繼續深化，是自上年公布「三聯通、三便利」後，再出招提升兩地支付和大灣區金融便利。

另外，金管局新增1,000億元人民幣貿易融資流動資金，以助企業獲取更低價和穩定的人民幣融資；將大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置，為香港的金融發展開拓更大空間；同時優化「債券通」南向通及北向通作為抵押品業務，盼能吸引更多外資透過「債券通」投資內地債券市場。

惟消息一出，不但未能為港股帶來任何振奮，反而令港股失守萬九關，低見18,671點，再創3個半月低位；幸內地進出口數據勝預期，令港股收回部分失地，但情況仍未敢樂觀。

港股只靠消息來推上推落的常態，踏入2025年仍未有改變，事緣周二(14日)市場又傳出快將重返白宮的狂人總統特朗普團隊，正研究把加徵關稅幅度逐步進行，而非早前所指一次過大幅上調關稅，加上中證監在2025年工作會議再強調，「今年要堅持穩字當頭」，市場立即解讀為穩股市政策接踵而至，因而令一直處於久沉狀態的滬綜指，立即作出反彈，一度升穿3,200點水平。

港股則在內地股市反彈的帶領下，同樣重上19,000點大關，更終止六連跌頹勢，創下一個月以來最大單日升幅。一直對港股作主要支持的南下「北水」掃貨規模擴大，更持續出現淨流入，成交亦增至超過1,500億港元，氣勢突然又再重臨。可惜，儘管昨日(15日)港股仍能保持一定升勢，但其實氣勢未能延續，成交急回至不足1,300億元，因而只能視作在出現連跌及跌穿19,000點後的技術性反彈。

筆者認為，中港兩地股市看似暫脫離「危險期」，但由於始終是靠消息來令兩地股市推波助瀾，未能有實質方向可言。反觀在去年使出多項救市數據後，部分重要數據如核心消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)能否回暖，以及傳人行將重啟下調基準利率和存款準備金下，人民幣匯率能否扭轉劣勢，亦是令內地股市能否重拾升軌的重要理據。

港股走勢相信仍在「成也A股，敗也A股」的情況下，要靜候A股造好，港股才有運行。即使美股大幅反彈，港股亦未必跟隨。由於農曆新年為中港兩地的大節日，預期在假期前夕，國內流入港股的「北水」可能因而會較為「手緊」，可能令港股成交縮減。建議投資者現階段在開市後留意內地公布的各類數據，才能判斷港股走勢。隨騰訊的不利消息開始淡化，建議不妨多加留意，但由於在成交可能萎縮下，建議只是短炒為上策。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)