郭家耀：港股難脫上落區間 小米仍可看高一線
2025年01月16日 11:01
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國最新核心通脹較預期為低，令市場對未來減息預期升溫，美債息應聲下滑，隔晚美股3大指數齊齊飆高。外圍氣氛回暖，對港股亦有幫助，恒指曾重上19,600點水平。不過他補充，臨近農曆新年，現時內地正處於政策空窗期，港股衝穿兩萬關有難度，恒指料在19,000至20,000點上落為主，靜待更多利好消息，才有望出現突破。
港股氣氛有改善，重磅科技股ATMXJ齊齊反彈。郭認為其中美團(03690)彈力最強，而小米集團(01800)亦值得留意。公司的手機業務高端化策略獲市場認同，並可受惠內地補貼政策；家電業務的低價策略，亦令品牌效應陸續浮現；至於電動車交付量亦超預期，市場對其今年推出新車抱一定期望。在各項業務向好下，股價在33元水平整固一輪後，有機會再試高位，可作為反彈之選。
隔晚國際金價向好，現貨金重上每安士2,700美元。郭家耀指近期金價走勢仍然硬淨，雖然有利金礦股，但其表現會受開採成本、營運表現所影響，股價難跟隨金價升勢。若然投資者看好金價，他建議可以購入黃金相關ETF，作對沖股市風險的配置。