郭家耀：港股難脫上落區間　小米仍可看高一線

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國最新核心通脹較預期為低，令市場對未來減息預期升溫，美債息應聲下滑，隔晚美股3大指數齊齊飆高。外圍氣氛回暖，對港股亦有幫助，恒指曾重上19,600點水平。不過他補充，臨近農曆新年，現時內地正處於政策空窗期，港股衝穿兩萬關有難度，恒指料在19,000至20,000點上落為主，靜待更多利好消息，才有望出現突破。

隔晚國際金價向好，現貨金重上每安士2,700美元。郭家耀指近期金價走勢仍然硬淨，雖然有利金礦股，但其表現會受開採成本、營運表現所影響，股價難跟隨金價升勢。若然投資者看好金價，他建議可以購入黃金相關ETF，作對沖股市風險的配置。