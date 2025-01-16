BCT與信安策略合作　加強強積金市場領導地位

BCT銀聯集團，包括銀聯金融有限公司 （BCTF）及銀聯信託有限公司（BCTC），與美國信安金融集團建立策略合作關係。

根據協議，BCTF將成為信安強積金計劃（信安強積金計劃800系列、信安強積金 – 明智之選及信安強積金 – 易富之選）的保薦人，BCTC將擔任該等計劃的受託人，而信安將繼續擔任該等計劃的投資經理。須經強制性公積金計劃管理局和證券及期貨事務監察委員會的正式審批，相關變動預期於2026年第一季生效。

受惠於是次策略合作關係，計劃成員將享用BCT的全方位退休方案和卓越客戶服務。在競爭日益激烈的強積金市場中，此合作關係將鞏固BCT的策略地位，使BCT的管理資產總值及市場佔有率分别提升至達1,640億港元及12.4%，成為市場主要強積金計劃供應商之一。是次策略合作關係將進一步擴展BCT的規模，並擴大其退休金分銷網絡。

BCT 董事總經理兼行政總裁李微儀表示，是次合作突顯公司在強積金市場精益求精的決心，並反映對強積金行業的前景充滿信心，同時加快公司在強積金市場的增長步伐，進一步推動BCT在過渡「積金易」平台期間的創新。