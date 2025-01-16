新地觀塘apm今年新春投放900萬推廣　商場生意額料增10%

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，蛇年農曆年初一在今年1月底，與聖誕、除夕距離近，料節日消費情緒可保持至農曆新年，為零售業帶來另一波機遇。

apm商場今年新春推廣也增加約10%，包括多重線上線下優惠及禮遇，配合商場新年特色節日裝飾、主題年宵市集、年廿九晚倒數活動等；冀能進一步刺激人流生意，預計新春推廣期間(1月17日至2月16日，共31天)，人流將較去年同期錄得雙位數升幅，生意額亦較去年有增長，當中手機及電子用品、賀年禮盒、特色餐飲及衣履商戶生意最受惠，可望按年有10%增幅。

今年新春該商場消費優惠獎賞的投資比例佔四成。當中特別針對旅客消費及吸納「一簽多行」帶來的客流，加大力度提早1月初開始在大眾點評推出「HK$500旅客大禮包」，鎖定旅客來港的消費目標。另外，又繼續與商戶聯手、年初一起憑指定消費大派過千份價值200元的新春賀歲禮袋，商場則在1月中起推出多個新春獎賞，如鼓勵重複消費的印花賞、主打周末高消費的回贈等，消費滿額最高可賺價值1,080元餐飲購物優惠券。

apm今年春節夥拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1,500方呎的「鴻運熊貓屋」，以港人及內地旅客最熟悉的國寶大熊貓為題材，提升觀賞投入度。

此外，為提升場內的節日氣氛，每年一度的apm新春年宵會擴大規模至UC樓層，一站式齊集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌等，並增設1元慈善開運蘭花換領。為回應港人的過年餐飲需要，多間新餐飲品牌亦會趕在1月開幕。