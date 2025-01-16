據報再有3個對沖基金在港擴張　其中Hudson Bay管理資產1560億

外媒報道，再有3個全球對沖基金正在向香港擴張。報道引述知情人士稱，美國多策略公司Hudson Bay Capital Management LP、英國信貸公司Sona Asset Management及總部位於美國紐約的Centiva Capital LP正在本港建立據點。

根據政府紀錄，Hudson Bay總部位於康乃狄克州，管理約200億美元(約1,560億港元)資產，該公司於去年10月初在香港註冊一家實體。知情人士稱，到目前為止，該公司在本港的新員工包括領導Segantii Capital Management Ltd.亞洲業務開發團隊的Jack Truong及Segantii前可轉換債券交易員Dong Yinfei。

Hudson Bay多年來一直考慮設立香港辦事處。有關人手招聘表明，其全球第7個、亞洲第一個辦事處的籌備工作正加快步伐。

據外媒所見文件，John Aylward旗下Sona，管理着101億美元資金，專注於歐洲公共及私人信貸，該公司於8月在本港成立一家子公司。知情人士表示，該公司正尋求調派員工及新招聘員工為其提供服務。Sona目前則在英國倫敦及紐約營運。

據香港證會網站消息，Centiva Capital在3年前擴展至新加坡後，於去年11月底獲得其香港辦事處的監管牌照。知情人士稱，亞洲主管Matthew Haudenschield及專注於股權資本市場交易的交易員Piers Cassidy等員工，在新加坡受到新冠疫情限制後搬到香港。

此外，Centiva聘請Prithvi Raj Dameracharla擔任駐香港的信貸投資組合經理。他在由雷曼兄弟前交易員Benjamin Fuchs領導的BFAM Partners(Hong Kong) Ltd.擔任過類似職位。BFAM是亞洲增長最快的對沖基金之一，2021年資產規模近50億美元，隨後在對內地開發商債券的押注失敗後出現虧損，投資者也受到影響。