海逸國際酒店集團榮獲「共建員工防火牆」嘉許計劃白金級別

【特約報道】網絡安全日益重要，有本港企業積極提升員工相關安全意識，並獲得表揚。海逸國際酒店集團獲得首屆「共建員工防火牆」嘉許計劃頒發的白金獎。

此計劃由香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)及國際資訊系統審計協會中國香港分會(ISACA)共同舉辦，頒獎典禮並於2024年11月27日在數碼港舉行；獎項旨在表彰企業在過去一年致力於提升其員工的網絡安全意識。海逸國際酒店集團已完全達到該計劃的審核準則，而該準則是當前網絡安全主題的核心要求。

準則包括提供定期的網絡安全培訓、網絡釣魚測試練習、實施相關的政策和指南以及持續向員工提供相關資訊和溝通管道。

海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，在網絡威脅日益複雜的時代，內部風險常常被忽視。由於員工缺乏安全知識而導致的網絡攻擊漏洞會嚴重影響企業的營運，並令其客戶的個人資料遭竊取。集團認識到員工的網絡安全意識是第一道防線及其重要性，因此公司不僅會不斷落實該計劃的要求，還會緊貼最新的網絡安全趨勢，以加強防禦功能。

海逸國際酒店集團是亞洲酒店業的重要成員，集團在香港及上海共管理13間酒店；同時，是長江實業集團的成員。