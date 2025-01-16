花旗勁削恒指年底目標價至22000　兩會或現5催化劑

花旗調低恒指目標價，將恒指2025年中及年底目標價分別調低至21,000及22,000點。花旗原先給予恒指年中及年底目標價分別是26,000及28,000點。

外媒引述花旗報告指，調低恒指目標價，是反映每股盈利增長較慢。該行已將恒數2025年每股盈利增長下調至按年增長5.1%；MSCI中國指數每股盈利則被下調至按年增長9%。

該行認為，中國股票估值處折價水平，恒指的預期市盈率為8.8倍，市淨率為1倍，低於歷史平均值的1至2個標準差。

花旗指，中國正尋求穩定的經濟增長，取決於外部關稅的影響及國內刺激措施。該行預計，美國的關稅將在2025年第二季開始逐步實施，並以有效的15個百分點逐步增加，可能會使中國出口減少6%、國內生產總值(GDP)減少1%。

該行又指，中國3月的「兩會」可能會出現5個催化劑，包括促進國內消費、抑制過剩產能、加速和深化新產品開發、進行結構性國企改革以及放寬政策以促進旅遊業。花旗預計，2025年中國利率將下調50個基點。

另一方面，花旗稱，在中國經濟疲軟和外部關稅風險的背景下，建議投資者採用槓鈴策略，即一端是高增長股票，另一端是高股息公司，以獲得兩個策略的最佳效果。