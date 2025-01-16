星展香港：數碼渠道開企業帳戶新客增近7成

星展銀行（香港）表示，由2022至2024年，透過數碼渠道開立星展企業帳戶的新中小企客戶數目增加近7成，超過8成中小企新客戶使用星展香港DBS IDEAL手機應用程式或網站作為業務日常營運工具，反映數碼銀行服務的日益普及。星展中小企業銀行客戶使用轉數快（FPS）的交易量，亦連續兩年錄得雙位數百分比的按年增長。

為慶祝農曆新年，星展銀行（香港）中小企業銀行推出「2025蛇年運到雙重獎賞」推廣活動。由現在起至2月28日期間，新舊星展銀行中小企客戶均可線上登記參與「2025蛇年運到雙重獎賞」，參加者只要存入新資金並連續維持至少30個工作天，即可賺取高達1,288港元現金回贈。銀行同時舉辦「迎福大抽獎」，獎品總額高達25萬港元，其中包括88,888港元旅遊禮券大獎，另推出全新企業帳戶開設優惠。

星展香港執行董事兼中小企業銀行業務主管王玥表示，憑藉數碼開戶及轉數快應用的顯著增長，星展香港中小企業銀行亦不斷推出更多創新服務，以滿足企業不斷變化的需求，例如電子薪資服務及一站式銷售營運管理解決方案「DBS MAX商戶服務方案」，讓收款結算最快可在交易後1個工作天內完成。