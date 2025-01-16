安聯埃利安：全球經濟目前僅靠美國　美股今年續看俏

安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)接受日本媒體訪問，被問及今年市場展望時表示，全球經濟目前只依靠美國這個唯一引擎運轉，預計美國股市將在今年內，維持優於大多數其他已開發國家的股票的表現。

埃利安表示，去年全球很多市場仍實現穩定回報，因被稱為「美國例外」(American exceptionalism)現象正持續發揮作用，這個例外論能否承受國內外的壓力或成為重要問題。其他主要經濟體需要發揮能夠實施經濟領域所需改革的政治領導能力，為準備成為未來的增長引擎而爭取時間。眼前有兩個需特別注意的風險，其一是在經濟停滯的情況下，有可能提高通貨膨脹加劇的滯漲風險的政治失誤，另一個則是地緣政治不穩定對經濟和市場産生負面影響的風險。

對於美國息口動向，他指減息的次數很大程度上取決於聯儲局是重視迅速實現2%的物價目標，還是認為最好容忍略高的通貨膨脹率。如選擇前者，降息一次或是極限；若選擇後者，2025年內或許至少還會減息兩次。

特朗普重返白宮在即，埃利安認為對於增長與投資的限制放寬和自由化將帶來積極影響；另方面，高關稅、大幅減稅和大規模遣返非法移民造成的勞動力混亂將産生類似滯漲的影響，兩個因素或形成相互抵銷的格局。