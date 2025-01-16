嘉信理財：美國全年最多減息1至2次　標指漲5.3%

嘉信理財香港理財顧問林長傑預期，標指今年上升5.3%。他預計，2025年股票整體將有不錯表現。過去一年，指數層面的市況表面看似平靜，但內部有不少波動。然而，今年的波動環境可能與投資者在2024年經歷的有所不同。從現在的情況來看，市場處於相對健康的位置：標指穩高於其50日和200日移動均線。

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop則表示，美元兌人民幣今年的走勢端視乎特朗普就任美國總統後對華的關稅政策而定，料人民幣匯率會根據關稅的增幅作出調整。

Kleintop指，預計2025年全球國內生產總值(GDP)將與去年相約，穩定增長大概 3%。儘管美國和中國這兩大經濟體的經濟增長預計在來年放緩，但其他國家的情況將會有所改善，且不會有前45大經濟體國家進入衰退。亦預計盈利將會改善，而在央行減息的加成下，估值上升或會提高MSCI歐澳遠東指數中國際已發展類別股票的回報。

他指，在特朗普第二任期內，對其他地區徵收額外關稅的前景對經濟和盈利增長將構成下行風險，同時也可能對通脹造成上行風險。若如提議般加徵關稅，貿易夥伴或會作出對等的反擊。受影響較大的國家將包括美國、加拿大、墨西哥和中國，因其貿易暴露程度相對較高：墨西哥、加拿大及中國分別有83%、77%及16%的出口銷往美國；同時，美國有18%、16%及 8%的出口銷往加拿大、墨西哥及中國。

他表示，考慮到通脹的上行風險，相信美國聯儲局可能會在2025年的會議上保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度少。該行認為，本周期的最終利率處於3.5至4厘之間是合理的。

另外，嘉信理財香港理財顧問郭明燊表示，鑑於美國較早前公布的通脹數據溫和，故消除市場對聯儲局今年稍後時間加息的憂慮，估計聯儲局今年可再減息1至2次。

至於中港股市今年走勢，郭明燊表示，現時中港股市的價值相對便宜，內地房地產市場開始亦回復增長勢頭，但中港股市今年的走勢主要視乎中央政府財政政策的支持力度。他稱，內地政策大方向是降息，以減輕居民負擔及增加消費，所以人民銀行減息是預期之內，不過中央政府亦不希望國債息率太低，故不建議過分投機。

他又指，今年債券將對股市表現產生較大影響，特別是若通脹變得更居高不下及不穩定。去年下半年，標指變化與10年期國債孳息率之間的滾動一年相關值回升至近乎零，這對股市無疑是正面消息。如這種情況持續到2025年，市場與通脹的關係可能會重新回到有利位置。然而，如通脹波動性再次升溫(關稅及勞動力政策實施後將更加明顯)，股票便可能會面臨更多衍生自債券的風險。雖然對今年的全球和美國市場前景保持樂觀，但在眾多政策交錯影響的情況下，投資者亦需要警惕相關風險。