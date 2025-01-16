恒地今年推4全新盤　經中原買THE HENLEY可獲2萬元禮券

農曆新年將至，發展商摩拳擦掌籌備蛇年推盤大計。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門今年有4個主要全新盤將會推出市場。預計合共涉及約1,370伙。

林達民指，長沙灣Belgravia Place第2期最大機會率先於3月推出，提供248伙，主打一至三房間隔。同系列第1期去年至今已售出約465伙，套現約25億元。緊接土瓜灣道項目預計第二季登場，提供831伙，戶型以一至三房為主。

至於，大埔迎林預計於年中可獲入伙紙，有約120伙。他透露，有團體有意全棟購入該盤。西半山衛城道8號合作項目，將於今年第一季完成執修，以超級豪宅為定位，大部分單位享全維港景。資料顯示，該項目提供約170伙。

他續指，已屆現樓的啟德THE HENLEY，明日起會舉行新春開運遊，由導遊帶領準買家遊覽啟德地標及睇樓，睇樓客有機會獲得商場優惠券。THE HENLEY系列及HENLEY PARK合計累售1,062伙，套現約1,100億元。他對樓市走勢持正面看法，特別看好下半年樓市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，去年全港共錄得逾1.1萬宗「普通話拼音買家」入市個案，啟德區佔1,482宗，是全港之冠，可見啟德為內地客情有獨鍾的新進豪宅區。

為配合項目銷售，中原地產九龍董事劉瑛琳指，由即日起至2月2日，經該行購入THE HENLEY指定單位的首5名一手買家，均可獲贈價值約2萬元的運動用品購物禮券。