摩通：倘美對華提高關稅　人幣貶值10%合理

摩根大通指，基於美國對中國商品關稅提高至60%的假設，預計今年中國國內生產總值(GDP)增長將放緩至3.9%，人民幣兌每美元貶值10%是合理的政策應對。

外媒引述該行報告指，中國可能會將2025年經濟增長目標維持在5%左右不變，以實現2035年GDP翻倍的承諾，並反映政策層對於經濟增長放緩持更樂觀態度。為實現目標，政府應加強逆周期宏觀政策調整，更重要的是，將政策重點轉向刺激內需。

該行預計，中國經濟的潛在增長率將在2025至2030年放緩到3至4%，要使此預測與官方目標差距收窄，除非美國關稅2.0的衝擊比預期溫和，而且中國推動經濟增長力度超預期。

該行認為，2025年中國財政政策將發揮主導作用，預測預算赤字佔GDP的3.8%。政府債券總發行量將比2024年增約2萬億元人民幣。至於貨幣政策，預期今年中國政策利率將減息30個基點，降低存款準備金率100個基點。

摩通指，考慮到關稅2.0對中國出口及經常帳的潛在衝擊，以及持續的資本外流壓力，如果美國提高對華關稅，人民幣兌每美元貶值10%(匯率見7.75)是合理的政策應對。