富蘭克林鄧普頓推全新環球低波幅債券基金

富蘭克林鄧普頓宣布，在港推出全新富蘭克林環球低波幅債券基金，現時香港分銷商為恒生銀行。此低波幅策略由來自富蘭克林鄧普頓固定收益團隊的Chris Siniakov、Andrew Canobi及Joshua Rout管理，旨在聚焦優質環球債券的收益機遇。

富蘭克林環球低波幅債券基金將至少其資產淨值的65%投資於政府、政府相關機構(包括由多國政府支持的超國家機構)所發行的投資級別債券。此低波幅策略的設計目的在於提供環球市場的收益機遇，同時強調積極的存續期管理，有助投資組合波幅受控於目標範圍內。

富蘭克林鄧普頓香港聯席主管及大中華區零售銷售業務總監黃德泰表示：「我們很高興在香港推出富蘭克林環球低波幅債券基金，凸顯我們致力為投資者提供低波幅的投資選擇，以應對當前市場環境。此基金專注於環球債券市場中的優質資產，這些資產歷來波動性較低，可為長期投資策略奠定穩固基礎，並可能在市場波動期間具有更大韌性及防禦能力。此基金旨在為投資者捕捉收益的機遇，致力於最大化總投資回報，包括定期的股息收入*與長期資本增值。(*基金提供每月派息的股份類別，旨在每月派息。股息並非保證。基金可能從基金的資本中分派股息。」