【模範員工】新世界CEO黃少媚5488萬買皇都1伙連車位

如果黃氏在實際完成日期及Full Pay前至少30天，以指定表格親自向公司發出書面通知，她將有權獲得現金回贈金額，如果買賣完成是接納書日期後90日內，現金回贈有10%，之後30日內就7%，再之後180日內就5%，再之後180日內就僅餘3%。另外，公司會向她提供HKGTA Town Club 3年期約24.888萬元的會籍優惠。

新世界董事會認為，交易乃集團加快變現土地儲備及/或所持物業價值，產生額外營運資金以加強流動資金及財務狀況的良機。

成交紀錄冊顯示，上述單位用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室間隔，連一個車位以5,488萬元售出，呎價約36,058元。

然而，黃少媚被指去年6月時，曾連沽2伙同系北角柏蔚山，帳面蒸發約890萬元離場。

此外，北角皇都於周四(16日)再沽3伙，套現逾1.35億元。該盤於短短6天已招標售出9個單位，成交總額超過3.71億元。