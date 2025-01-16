富瑞：僅36%大企業對港經濟感樂觀　對港府有咩期望？

大企業對香港短期前景仍相當審慎，事緣美資投行富瑞早前向15家市值共近1萬億元的上市公司進行《香港商業前景2025》的調查，對未來12個月感到樂觀的企業佔比僅得36%：平均預計今年生意額增長3.2%，但零售或消費、房地產企業較為悲觀，收入增長預測分別只有2.6%和0.9%。

港元與美元掛鈎，本港不能以貨幣政策刺激經濟，惟富瑞指，比起擲錢，大企業更期待放寬入境和監管政策。

以港府如此莫財，該行坦言，下月底新一份《施政報告》推出更多財政刺激的空間「極之有限」；由於低稅乃本港核心競爭力所在，預期焦點在於管控成本，應該會把長者交通津貼門檻撥回到65歲、暫停公營機構調薪，並透過重啟公屋出售等盤活資產。

儘管86%受訪大企業說對未來3年的前景樂觀，零售或消費的收入增長預期亦有較高的4.5%，但談及未來10年本港經濟主要增長機會，大企業壓倒性地認為是財富管理，遠多過得票排第二的新經濟，說是零售和旅遊的就更少。

由於富瑞認為零售毛利萎縮導致商舖空置上升和租金受壓，該企特別就此訪問企業的看法，結果是一半零售或消費企業覺得今年會「略為轉差」，高過多有行業。另外，17%受訪企業預計今年縮減人手1至5%，其中零售或消費、金融及金融科技企業的相關比例各為25%及33%。