新盤平價策略奏效　黃竹坑站項目即日沽88%推售單位

市區鐵路盤平價推售策略奏效，早前減價加推的黃竹坑站現樓項目展開新一輪銷售，市傳即日售出88%推售單位，發展商預告短期內加推。西貢白沙灣豪宅登場，將於農曆新年後賣樓。

●市傳黃竹坑站港島南岸海盈山單日沽出約57伙

●西貢白沙灣WHITESAND COVE登場

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目，周四(16日)公布命名為WHITESAND COVE。項目已屆現樓，部署農曆新年後正式推出市場。集團銷售總監封海倫表示，該盤以豪宅為定位，戶戶享有海景，傾向以招標形式發售，售價參考集團旗下的臨海豪宅及南區豪宅。稍後會對傳媒開放現樓示範單位。

●屯門黃金海灣第2期珀岸截收逾4,500票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，首輪銷售於周四(16日)晚上8時正式截票。發展商透露，經點算後，9日之內共接獲逾4,500張入票，按周六將以價單形式發售280伙計，錄得超額認購約15倍。

●西南九龍天璽下周一招標賣6伙

●恒基一部預計蛇年推4盤

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門今年有4個主要全新盤將會推出市場。預計合共涉及約1,370伙。長沙灣Belgravia Place第2期最大機會率先於3月推出，提供248伙，主打一至三房。同系列第1期去年至今已售出約465伙，套現約25億元。緊接土瓜灣道項目預計第二季登場，提供831伙，戶型以一至三房為主。

●油塘蔚藍東岸加推5伙於下周一出售

●元朗洪水橋滙都兩期累售630伙

●將軍澳GRAND SEASONS首輪沽21伙

會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨(15日)晚上作首輪銷售。據項目成交紀錄冊所見，即晚沽出21伙，成交價介乎455.8萬至1,123.3萬元，成交呎價約14,111至15,689元，套現逾1.36億元。該盤昨晚首輪以價單形式發售138伙。