新盤平價策略奏效 黃竹坑站項目即日沽88%推售單位
2025年01月16日 21:34
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市區鐵路盤平價推售策略奏效，早前減價加推的黃竹坑站現樓項目展開新一輪銷售，市傳即日售出88%推售單位，發展商預告短期內加推。西貢白沙灣豪宅登場，將於農曆新年後賣樓。
●市傳黃竹坑站港島南岸海盈山單日沽出約57伙
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周四(16日)下午5時半起作新一輪銷售，以價單形式出售早前減價加推的65伙。據市場消息指，截至晚上7時半，項目暫沽約57伙，佔是日推售單位約88%。據悉，發展商將於短期內加推。
●西貢白沙灣WHITESAND COVE登場
華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目，周四(16日)公布命名為WHITESAND COVE。項目已屆現樓，部署農曆新年後正式推出市場。集團銷售總監封海倫表示，該盤以豪宅為定位，戶戶享有海景，傾向以招標形式發售，售價參考集團旗下的臨海豪宅及南區豪宅。稍後會對傳媒開放現樓示範單位。
●屯門黃金海灣第2期珀岸截收逾4,500票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，首輪銷售於周四(16日)晚上8時正式截票。發展商透露，經點算後，9日之內共接獲逾4,500張入票，按周六將以價單形式發售280伙計，錄得超額認購約15倍。
●西南九龍天璽下周一招標賣6伙
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周四(16日)上載最新銷售安排，將於下周一(20日)起招標出售6伙大單位，實用面積介乎1,371至2,983方呎。當中，第21座第3區80樓C室，為實用面積2,983方呎，連1,120方呎，採五房連書房間隔，設私人泳池。招標期截至4月10日。
●恒基一部預計蛇年推4盤
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門今年有4個主要全新盤將會推出市場。預計合共涉及約1,370伙。長沙灣Belgravia Place第2期最大機會率先於3月推出，提供248伙，主打一至三房。同系列第1期去年至今已售出約465伙，套現約25億元。緊接土瓜灣道項目預計第二季登場，提供831伙，戶型以一至三房為主。
●油塘蔚藍東岸加推5伙於下周一出售
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周四(16日)上載最新銷售安排，加推5伙於下周一(20日)發售，其中2伙以先到先得形式發售，其餘3伙則招標出售。該批單位包括第1座2樓D室，實用面積800方呎，屬三房間隔，外連574方呎平台。同時，有4伙位於第5座C室及E室的兩房戶型，實用面積由502至537方呎。
●元朗洪水橋滙都兩期累售630伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，兩期項目開售至今(16日)賣出630伙，總成交金額近30.5億元。集團執行董事關堡林指，項目於昨晚再添成交，為第5座5樓A11室，實用面積338方呎，以349.78萬元售出，呎價約10,349元。據了解，買家於機場上班，看中屋苑附近設有前往機場的巴士總站，方便上班，故購入單位自用。
●將軍澳GRAND SEASONS首輪沽21伙
會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨(15日)晚上作首輪銷售。據項目成交紀錄冊所見，即晚沽出21伙，成交價介乎455.8萬至1,123.3萬元，成交呎價約14,111至15,689元，套現逾1.36億元。該盤昨晚首輪以價單形式發售138伙。