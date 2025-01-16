美孚新邨兩房劈至490萬元沽　呎價9600元

市區藍籌屋苑再錄「5球」以下成交，荔枝角美孚新邨兩房單位，減價至490萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣觀景閣高層A室，實用面積約797方呎，套三房連露台間隔，用家趁農曆新年前加快入市，原業主近期叫價約1,250萬元，議價後以1,120萬元成交，呎價約14,053元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街43號低層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內街景，減至490萬元成交，呎價約9,627元，原業主於2005年5月以204萬元購入。

●利嘉閣霍志遠指，奧運站維港灣6座高層G室，實用積約459方呎，兩房間隔，新買家為上車客，單位原先叫價850萬元，經多番議價後，終以720萬元成交，呎價約15,686元。

●中原葉文浩稱，紅磡環海‧東岸1B座中層J室，實用面積約322方呎，一房間隔連開放式廚房，向海景，以488萬元沽出，呎價約15,155元，原業主於2017年10月以497.9萬元買入，持貨約7年多帳面蝕讓9.9萬元。

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新界區

●美聯姚偉明表示，荃灣西全．城滙5座高層B室，實用面積約433方呎，兩房連開放式廚房設計，一星期前叫價700萬元，新買家為外區上車客，睇樓多月，議價兩萬元後，以698萬元承接，屋苑兩房戶二手做價首次失守「7球」，呎價約16,120元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青華苑B座中高層1室，實用面積約351方呎，兩房間隔，新買家為區內客，計劃購入300萬元以下物業，上址已補價自由市場叫價價300萬元，議價後以280萬元售出，呎價約7,977元，原業主在2019年以約405萬元買入，帳面蝕125萬元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑C座高層3室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主放盤不足10日，區內客見原業主增加議幅，累積減價達40萬元，於已補價自由市場以290萬元購入上址作長線投資之用，呎價約6,374元。

●中原伍耀祖表示，天水圍居屋屏欣苑B座中層26室，實用面積約376方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價380萬元，減價25萬元或約6.6%，以355萬元沽出，呎價約9,441元，原業主持貨約6年多，帳面獲利160萬元。

●中原蔡堅濤指，粉嶺及上水1月暫錄約33宗二手買賣，按月跌約15%，其中粉嶺花都廣場6座高層F室，實用面積約526方呎，三房間隔，叫價約520萬元，日前議價後以500萬元獲承接，呎價約9,506元。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺居屋榮福中心2座高層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價390萬元，放盤約3個月，獲同區綠表客洽購，以375萬元承接，減幅約3.8%，呎價約6,367元。

●中原劉俊杰表示，大圍1月暫錄約15宗二手買賣，其中苑柏傲莊II第5B座中層C室，實用面積約576方呎，兩房間隔，放盤時叫價約1,150萬元，議價後以1,115萬元易手，呎價約19,358元，原業主持貨約5年帳面獲利約18萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋富寶花園2座頂層戶，實用面積約482方呎，兩房間隔，放盤約1個月，未補價第二市場叫價310萬元，獲買家零議價以310萬元承接，呎價約6,432元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園2座中層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，叫價約528萬元，日前零議價易手，呎價約13,401元，新買家為上車客。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳峻瀅1期3座中層E室，實用面積約736方呎，套三房連士多房間隔，新買家為外區換樓客，議價後以660萬元成交，創約5年新低，呎價約8,967元。

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