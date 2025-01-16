Ardian私募股權二級市場投資平台集資300億美元

私募股權基金公司Ardian宣布，旗下第九期私募股權二級市場投資平台已成功募集300億美元，完成迄今為止全球最大規模的私募股權二級市場募資，進一步鞏固了在私募股權二級市場的領導地位。

這次募資較2020年Ardian第八期基金的190億美元規模實現大幅增長，並使Ardian私募二級與一級市場業務(Secondaries & Primaries)的資產管理規模達到970億美元。

Ardian表示，基金獲得超額認購並以上限金額完成募集，突顯了有限合夥人日益青睞私募股權二級市場。受市場波動與投資者尋求流動性等因素推動，私募二級市場交易額於2024年創下歷史新高。

此次募資吸引了超過465家來自歐洲、美洲、中東和亞洲44個國家的全球投資者參與。其中參與基金的LP包括各大養老基金、保險公司、主權財富基金、金融機構和高淨值人士。其中，私人財富客戶的增長尤為強勁，其出資額佔募集總額的22%(在第八期基金的佔比為11%)。

新一期投資平台將秉持Ardian一貫的私募股權二級市場投資策略，即通過收購優質私募股權資產，為市場上最大型、最資深的機構投資者和普通合夥人提供流動性解決方案。