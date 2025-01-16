美股早段偏軟　大摩逆市升近2%

美股3大指數周四早段偏軟，道指跌71點，報43,149點；標指跌2點，報5,947點；納指跌15點，報19,496點。港股夜期報19,471點，跌95點，低水52點。

安聯首席經濟顧問埃利安指出，全球經濟目前只依靠美國這個唯一引擎運轉，預計美國股市將在今年內，維持優於大多數其他發達國家的股票表現。

惟埃利安亦提醒，目前有兩大需要特別注意的風險，其一是假如經濟停滯，政治失誤可能會推高通脹並加劇滯漲風險；另一風險是地緣政治不穩定，對經濟和市場產生負面影響的風險。

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，今年全球經濟增速將與去年相約，大概為3%。考慮到通脹的上行風險，相信聯儲局今年將保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度少。他說︰「我們認為，本輪周期的最終利率水平，處於3.5至4厘之間是合理的。」

美國銀行(BofA)上季收入按年增長15.42%至253.47億美元；純利63.99億美元，按年大增1.25倍，主要受到淨利息收入(NII)的增長、非利息開支減少的推動。行政總裁莫伊尼漢表示，上季業績表現勁，每一項收入來源都有所增加，存款和貸款的增長亦超過了行業總體水平。

另外，收入偏重於投行業務及資產管理業務的摩根士丹利，上季收入按年增長25.79%至162.23億美元，純利按年大增1.57倍至35.64億美元。該行旗下機構證券業務中，投資銀行分部收入按年增長24.5%至16.41億美元。若按所有業務累計，投行相關的業務收入為17.91億美元，按年增長26.57%。摩根士丹利股價早段曾升1.8%。