東方日報B2：港股年中目標狠削　睇21000

港股周四做好，恒生指數收升236點，連揚3日累計漲648點或3.4%。單日成交按日增10.71%至1,423.62億元，南下「北水」淨流入縮至62.69億元。不過，再有投行潑冷水，花旗大幅下調恒生指數目標，今年中僅睇21,000點。

恒指高開168點，早段最多升378點，其後升幅收窄，收市報19,522點。國企指數升87點或1.24%，報7,098點；科技指數升53點或1.23%，報4,417點。

美團旗下海外外賣平台KeeTa本月進軍沙特阿拉伯的吉達及麥加，花旗認為，這可能表明其於利雅得的表現達到或超過預期，儘管快速擴展海外計劃可能意味着投資開支加劇，或對今年新措施虧損構成壓力，但相信整體對利潤率的拖累可控。

花旗將今年中恒指目標由26,000點，大減19.23%至21,000點；年底目標則由28,000點降至22,000點，降幅達21.42%，以反映恒指成分股內，企業每股盈利增長預測由之前的5.9%降至最新僅4.1%，以及電力需求增長放緩。同時，該行將MSCI中國指數的每股盈利增長預測降至9%。

該行預期，美國關稅將於第二季起分階段增加，有效稅率為15個百分點，或會導致中國出口下降6%，國內生產總值(GDP)下跌1%。中國3月的「兩會」可能帶來5大催化因素，包括促進內地消費、抑制過剩產能、加快並深化新產品開發、推動國營企業結構性改革，以及放寬政策，促進觀光發展。

新股市場方面，市傳內地飲品生產商東鵬飲料，計劃聘請摩根士丹利及瑞銀等投資銀行籌備來港上市事宜，集資最多10億美元(約78億港元)。東鵬飲料代表回應傳媒提問時指出，多家投行建議集團在港上市，以支持公司向國際市場擴展，集團已完成初步準備工作，但仍未簽署任何合作或服務協議。至於同在上海上市的均勝電子則已遞交主板上市申請。