農曆新年前降準憧憬再起　投行料人幣貶值應對關稅

去年第四季和全年的中國國內生產總值(GDP)會在今日揭盎，無論經濟增長目標是否如期「保五」，各界更為關注的是今年開局繼提振消費發放補貼、上調跨國融資宏觀審慎調節參數等之後，中國人民銀行的寬鬆貨幣政策是否不再受穩定人民幣匯率的掣肘。市場對農曆新年前下調存款準備金率(降準)憧憬不斷升溫，帶動A股3大指數昨日齊轉升收市。

外資投行摩根大通在兩個月前已預期，中美貿易緊張局勢料將加劇，並引發「金融穩定擔憂」，在岸人民幣可能跌10至15%，即插穿8算水平。昨日有外媒引述摩通報告稱，假設美國對中國商品的平均有效關稅將從目前的20%提高到60%不變，維持今明兩年內地經濟增長率分別為4.8%及3.9%，而人民幣兌每美元貶值10%是合理的政策應對。

中銀證券發表報告指，面對本月中期借貸便利(MLF)到期，人行在周三選擇採取投放近千億元人民幣(下同)的7天期逆回購方式對沖，而非降準，重要原因之一在於現階段美匯指數處反覆向上情況下，降準可能給人民幣匯率帶來壓力。該行建議關注下周一特朗普正式就任美國總統後，美國經濟政策可能發生的變化，以及1月底美國聯儲局議息會議。

在人行保持警惕的情況下，昨由官方開出的人民幣中間價報7.1881兌每美元，在岸人民幣下午4時半收市報7.3317，雙雙按日升兩點子；離岸人民幣則高見7.3421水平。同日人行續進行3,405億元的7天期逆回購操作，即全日淨投放3,364億元，若單計逆回購，人行連續4個交易日放水共約1.35萬億元。

不過，官媒接連「出口術」放風人行有可能在過年前降準。其中，由人行主管的官媒指，短期市場資金價格抬升，與保持銀行體系流動性充裕的政策目標並不矛盾，人行仍會在重要節點及時投放流動性，適度補充資金缺口。

摩通也預估，內地政府或將今年經濟增長目標維持在「5%左右」不變，以實現2035年GDP翻倍的承諾。為實現目標，政府應加強逆周期宏觀政策調整，並將政策重點轉向刺激內需，以拓寬收入和生產力增長的基礎。基於今年中國財政政策將發揮主導作用的預測，預算赤字料佔GDP的3.8%，政府債券總發行量將按年增約兩萬億元；政策利率則料降息0.3厘，以及共降準一個百分點等。

景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊亦相信，內地會有更多政策公布和實施，且貨幣和財政政策有望持續放寬，包括循序漸進地減息及降準。而政策支援將成為中國股市強有力催化劑，他預期，上市公司派息及股份回購日益增加，將為投資者回報和股市提供支撐。

降準風聲再次起哄，利好滬深股市3大指數，滬綜指昨企穩收升0.28%，報3,236點，深成指及創業板指亦升0.41%及0.66%，於10,101點及2,051點收市。兩市主板成交額錄1.27萬億元，按日增加7%。