陸秉鈞：美國利率走高的影響深遠

上週跟大家分享今年是一個「有危就有機」的一年，風險當前下，也有不少值得關注的投資產品。言猶在耳，A股、美股與港股於上週連續數天出現明顯跌幅，這算是筆者近幾年看過最差的開局。儘管大家可能不會意外港股的走弱(上一年1月也是這樣)，但此次連A、美股也一起走弱，卻是比較罕見。這也為大家在2025年上演了「大跌危險」的演習。

儘管筆者早已有心理準備在特朗普上台後的不確定性會增加，但在一月開局的局面之差，卻是超出筆者的預料之外

首先，美股的調整，其實早在上一年12月聖誕行情失效之時開始，至踏入今年1月，不但未能收復失地，而且還更進一步下跌，標普500指數在12月初升至6099.97後，在同月失守6000點關口，然後在1月更一度失守關鍵支持100天線(當天約在5822水平)。究竟市場發生了甚麼事?

一說是美元指數的強勁，但美元強勁，多為亞太股市帶來壓力，但對美國本土股市本身，影響是中性的；

筆者最終找到的理由是：利率!

嚴格來說，是美國長年期的美債期貨所反映的美國長期債息大幅上升所導致。

大家如果有基本金融課本知識，可能也知道其中一個估值方法，是透過對未來永續的「公司現金盈利(嚴格來說是股息)」加總，並且以「無風險利率」加上一些其他參數後拆現算出來的。若然分母中的「無風險利率」上升，則會導致整個估值下降。

就在數天前10年期美債息率和30年美債息率已經升破2024年的高位，其中後者更一度突破5%的水平。要知道美國下半年才展開減息週期(嚴格來說從9月開始)，到現在美聯儲還沒有給出正式完結的信號。但現在的利率水平居然較減息開始之前還高，這導致市場一下子要重新檢視目前企業估值是否過高，導致拋售壓力大增。

隨着週三(15/1)晚美股的強勢反彈，加上港股連續三天的回穩，這利淡消息美國公布低於預期的CPI 數值後看似消化了。然而，美債利率的高水平，對企業的打擊還是蠻大的，而且影響深遠。除了企業借貸成本沒法降下來，對增長股有影響外，連帶現金流強勁的穩健股份，也會受到打擊。

就以大家熟悉的高息股來說，一般很多人對於股息率一年能達到5%、6%，可能已經覺得是高息之選。然而，當有「無風險利率」之稱的美債息率也是在5% 水平的話，這些高息股的估值，就會馬上受到考驗。因為不同風險的資產，是不能長時間維持在同一水平的回報的。

所以這裡有兩個可能性，一是美債息率的高企，只是短期的，年中就會再次顯著回落；另一個可能性，就是風險較高的企業提升回報，但這裡要不就是提升派息，要不就是股價下跌來達到股息率上升。在利率高企、經濟動力較弱的情況下，前者的實現的可能性受到限制，所以後者的機率就會大增，這正是筆者所警惕的! 所幸目前市場認為，美債息率的高企只是短暫的(因為股市調整幅度仍不算太大)。大家未來數月需要關注特朗普上台後的政策對物價的影響，這可以直接從中長年期美債息率的變化進行監控。若然美債息率沒有明顯下調，甚至再次上升，則股市的調整幅度，可以非常之巨大。

(資料來源: 富途資訊網、彭博終端機)

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券香港首席策略師

陸秉鈞