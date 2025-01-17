金價每安士昨升越2700美元 一個月首見

隨着美國12月核心通脹低過預期，市場預示聯儲局又再啟動減息，現貨金價周四升穿每安士2,700美元，為逾一個月來首次，曾高見2,703.34美元。

摩根士丹利認為，考慮到紫金無直接出口產品至美國，被列入實體清單對該企影響極小；由於該行對金價和銅價看法正面，加上紫金銷量增長高過同業，故料今年純利將錄40%升幅，但也不排除今次事件或阻礙來自美國環境、社會和企業管治(ESG)基金的資金流入該股，對紫金股價構成短期壓力。該股予紫金目標價22.9元，評級為「增持」。

摩根大通維持紫金「增持」評級，目標價20元。花旗則認為，美國將紫金及其兩家子公司列入實體清單，意味美國將限制任何來自新疆的紫金產品進口美國，同時紫金在發行美元債券時可能面臨困難。該行予紫金目標價21.9元，評級「買入」。

另股權披露顯示，施羅德於1月13日，在場內增持紫金712.6萬股，每股均價15.3元，持股量由4.97%增至5.09%。