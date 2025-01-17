內地上月70個大中城市樓價按年跌幅收窄

外媒測算，內地去年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格按月持平，是自2023年6月以來首次由下跌轉為持平；按年則下跌5.3%，連續兩月下跌，較去年11月收窄0.4個百分點。

國家統計局公布，2024年12月，一線城市新建商品住宅銷售價格按年跌3.8%，跌幅較去年11月收窄0.5個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降5.4%、9.1%、6.1%，上海上升5.3%。一線城市二手住宅銷售價格按年下降6.7%，跌幅收窄1.3個百分點，其中北京、上海、廣州、深圳分別下跌4.5%、3.4%、10.9%和8%。

二線城市新建商品住宅銷售價格年跌5.4%，降幅比去年11月月收窄0.4個百分點；二手住宅按年跌7.9%，降幅收窄0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降6.2%，降幅收窄0.3個百分點；二手住宅按年下降8.4%，降幅收窄0.4個百分點。

按月比較方面，去年12月一線城市新建商品住宅銷售價格由持平轉為上漲0.2%。其中，上海和深圳分別上漲0.5%和0.2%，北京和廣州均下降0.1%。一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比去年11月回落0.1個百分點。其中，北京、上海和深圳分別上漲0.5%、0.9%和0.1%，廣州下降0.3%。

二線城市新建商品住宅銷售價格較去年11月下降0.1%轉為持平；二手住宅按月降0.3%，降幅比去年11月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價按月下降0.2%，降幅收窄0.1個百分點；二手住宅按月跌0.4%，降幅收窄0.1個百分點。

12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲城市有23個，較去年11月增加6個；二手住宅價格按月上漲城市有9個，比去年11月減少1個。