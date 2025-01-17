齊超預期！中國上月零售升3.7%　工業增加值增6.2%

國家統計局公布中國去年三大經濟引擎數據，去年12月社會消費品零售總額按年升3.7%，高於預期的3.6%；同月規模以上工業增加值按年升6.2%，勝預期的5.4%；不過，去年全年城鎮固定資產投資按年升3.2%，略低於預期的3.3%。

中國去年12月份社會消費品零售總額45,172億元人民幣(下同)，按年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額39,509億元，增長4.2%。2024年社會消費品零售總額487,895億元，比對上一年增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額437,581億元，增長3.8%。2024年，全國網路零售額較上年增長7.2%，其中實體商品網上零售額增長6.5%，佔社會消費品零售總額的比重為26.8%。

去年12月份規模以上工業增加值按年實際增長6.2%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從按月看，去年12月份規模以上工業增加值比11月增長0.64%。2024年規模以上工業增加值比對上一年增長5.8%。

2024年全國固定資產投資(不含農戶)514,374億元，比對上一年增長3.2%(按可比口徑計算)，其中，民間固定資產投資257,574億元，下降0.1%。從按月看，去年12月份固定資產投資(不含農戶)增長0.33%。

2024年全國房地產開發投資100,280億元，比對上一年下降10.6%(按可比口徑計算)；其中，住宅投資76,040億元，下降10.5%。此外，2024年新建商品房銷售面積97,385萬方米，比對上一年下降12.9%，其中住宅銷售面積下降14.1%。新建商品房銷售額96750億元，下降17.1%，其中住宅銷售額下降17.6%。

另一方面，全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比對上一年下降0.1個百分點。去年12月份全國城鎮調查失業率為5.1%，預期為5%。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。