Jobsdb：招聘廣告平均申請增八成　海外調職搜尋倍升

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布去年招聘平台數據，指旗下Jobsdb平台上平均每份招聘廣告瀏覽人數按年上升三成，整體招聘廣告平均申請數字按年升81%；同時，打工仔遞交工作申請頻率激增，月遞過百份申請的求職者人數按年急升93%，反映打工仔心態較去年更進取，求職市場競爭趨激烈。

值得注意的是，「海外調職」成為去年平台熱門搜尋關鍵詞，其搜尋量在過去一年躍升 124%，顯示打工仔渴望探索海外工作機會，希望覓到更符合其職涯規劃的工作目的地。

反觀，去年整體招聘市場放緩，僱主採取較為審慎的招聘策略，市場整體招聘廣告數字按年下跌一成，而願意聘用應屆畢業生的招聘廣告數字則錄得37%的跌幅，反映招聘市場活躍程度有所下降，以及僱主可能更偏向尋找有相關工作經驗的求職者。畢業生之間的就業競爭更為激烈，歡迎應屆畢業生申請的招聘廣告的平均申請數字按年大升123%，同時比整體招聘廣告的平均申請數字高出13%。

工作申請數量增加的同時，打工仔遞交工作申請的頻率亦相應增加。月遞過百份申請的求職者人數按年急升近一倍，當中以「市場營銷及傳訊」、「銀行/金融」、「資訊及通訊

科技」、「行政及辦公室支援」以及「會計」的增長最多，反映相關從業員求職或轉工意欲偏高，傾向主動出擊。

雖然去年整體招聘廣告數字放緩，但部分工種的招聘需求仍錄得明顯增長，其中增長最強勁的三大工種則包括「社區服務及發展」(+63%)、「房地產」(+21%)及「醫療保健」(+18%)。另外招聘需求最高的五大工種分別為「資訊科技」、「行政及人力資源」、「會計」、「銀行/金融」及「工程」。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，去年打工仔求職心態更為積極進取，主動尋求更合適的工作機會。隨整體工作申請增多令求職者搵工更具挑戰性，要在芸芸候選人中突圍而出，首先要增加個人檔案的可見程度。透過定期更新在招聘平台上的個人檔案，可以讓平台的人工智能(AI)功能更準確地推薦符合自身資歷的工作機會；亦鼓勵求職者在履歷中加入所從事行業的關鍵字及相關技能，以便讓僱主留下印象，增加面試機會。